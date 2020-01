Nuova catena di supermercati: in Maremma arriva Carrefour

GROSSETO – Carrefour sbarca a Grosseto e provincia nei 40 supermercati della rete gestiti da Etruria Retail, azienda senese leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell’Italia centrale. Il cambio insegna ha coinvolto i 12 supermercati di Grosseto e i 28 negozi della provincia. Dopo l’operazione di rebranding la rete sarà così ridefinita: 8 Carrefour Market, 16 Carrefour Express, 16 Bottega Sapori e Valori.

Da gennaio 2020, i 290 punti vendita di Etruria Retail, gruppo leader della grande distribuzione in Toscana e Umbria con 1.900 dipendenti, entrano a far parte della rete diCarrefour Italia, sotto l’insegna Carrefour Market, Carrefour Express, a cui si aggiunge il format, targato Etruria Retail, La Bottega Sapori & Valori. L’operazione di cambio insegna coinvolgerà i negozi delle 17 province dell’Italia centrale dove è presente Etruria Retail. I supermercati diventeranno parte di un gruppo leader della distribuzione, Carrefour Italia, che già conta oltre 1.085 punti vendita in 18 Regioni e che, grazie all’accordo di master franchising con Etruria Retail, annunciato lo scorso settembre, che rafforza la propria presenza nel Centro Italia, nelle regioni Toscana e Umbria.

Tre nuove insegne per soddisfare le esigenze di spesa di tutti. Sono tre le nuove insegne che identificheranno i supermercati della rete: Carrefour Market, dove sarà possibile troverete un vastissimo assortimento capace di soddisfare tutte le esigenze. I nuovi negozi sono la sintesi perfetta tra convenienza e qualità per una spesa pratica, veloce e completa; Carrefour Express, negozi di prossimità che si contraddistinguono per la stretta vicinanza al territorio e alla tradizione e La Bottega Sapori & Valori, negozio di vicinato, punto di riferimento per la spesa quotidiano.

Nuove insegne stessa qualità e attenzione alle esigenze del cliente. Etruria Retail, realtà leader nella distribuzione del Centro Italia presente sul territorio in maniera capillare, ha trovato in Carrefour Italia il partner ideale con cui condividere un forte impegno per la valorizzazione delle filiere italiane di qualità. “Il nostro viaggio insieme continua con Carrefour – spiega Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail – Persone, prodotti e territorio continueranno a essere i nostri valori. Ripartiamo dalle persone, i nostri soci-imprenditori e i nostri clienti e dalle comunità, investendo su un assortimento di prodotti di qualità e sulle tante eccellenze dei territori. Abbiamo scelto un partner solido e affidabile come Carrefour che condivide i nostri valori, per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia sempre nel segno della tradizione e dell’innovazione”.

Le novità assortimentali: prodotti di qualità certificata, freschi e linea benessere.L’accordo, oltre all’impiego dell’insegna Carrefour, prevede importanti sinergie a livello di acquisti, consentendo a Etruria Retail di accedere alle condizioni di acquisto di Carrefour Italia e di distribuire centinaia di prodotti a marchio Carrefour e prodotti della linea top di gamma “Terre d’Italia”, prodotti tipici di alta qualità. L’assortimento si completa con una vasta gamma di prodotti bio, no gluten e la gamma benessere per una vita sana ed equilibrata. I freschi rimarranno uno dei maggiori punti di forza della nuova catena di supermercati.