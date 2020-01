MANCIANO – La festa per il cinquantesimo dell’ITI di Manciano che si è svolta il 18 gennaio ha avuto un grande successo in termini di coinvolgimento emotivo e di partecipazione. Centinaia di ex allievi ed ex docenti hanno apprezzato l’invito e si sono ritrovati nei locali dell’istituto, accolti dagli attuali studenti che hanno distribuito l’opuscolo “Il Cinquantesimo dell’I.T.I. Chimici di Manciano 1969-2019″, compilato gli attestati, guidato gli ospiti nei vari ambienti predisposti per l’occasione con filmati, immagini e documenti.

Evidente la positiva percezione di appartenenza e l’apprezzamento dell’iniziativa da parte di tutta la comunità, testimoniati anche dal sostegno materiale garantito da vari soggetti economici, produttivi e associativi del territorio.

L’Istituto ringrazia l’amministrazione comunale, che ha assicurato un contributo economico di 700 euro e ha fatto dono all’Istituto di un’apprezzata targa commemorativa, e alla Banca Tema, che ha contributo all’organizzazione della festa con un contributo di 300 euro.

Materiali, cibi e bevande sono stati offerti da aziende del territorio ed ex allievi quali: Il Caseificio di Manciano, Antonio Camillo – Vini del territorio, Tipografia “La Stampa”, Stefania Monaci Alimentari, Macelleria “La Imperiale”, Il Mercatissimo, Ristorante “L’Orologio”, Bar “L’Arlecchino”, Azienda vitivinicola Cencini, Panificio Marinaro, Agriturismo “Antica sosta”, Maurizio Detti Caffè, Ristorante “Cacio e Vino” di Montemerano, Forno Del Ghetto di Pitigliano. L’evento è stato allietato dalla musica dello Stato solido (un gruppo di ex allievi riformatosi appositamente per l’occasione) e dei Badilanti, gruppo di musica popolare mancianese.

Gli ex allievi hanno reso disponibili immagini, filmati e documenti che altrimenti sarebbe stato impossibile recuperare, utilizzare e mostrare.

Fondamentale l’impegno di tutti i docenti, del personale ATA e degli allievi che, mostrando piena consapevolezza dell’importanza della celebrazione del cinquantesimo, con entusiasmo e disponibilità, hanno collaborato a tutte le fasi di preparazione e gestione degli eventi, resi possibili anche dall’attenta guida del dirigente scolastico Enzo Sbrolli.

Gli ex allievi e docenti che non hanno potuto partecipare all’evento possono ritirare gratuitamente l’attestato e l’opuscolo contenente l’elenco dei diplomati, fotografie delle classi, immagini e documenti relativi alla vita dell’ ITI, presentandosi alla sede dell’Istituto in orario scolastico.