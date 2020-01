GROSSETO – Cielo sereno o poco nuvoloso nella giornata di mercoledì 22 gennaio a Grosseto. Resta ancora un po’ di vento, da est, ma le raffiche non raggiungeranno i 15 chilometri orari: situazione quindi assolutamente normale.

Stabili le temperature, con un leggero aumento delle massime che nel capoluogo potrebbero toccare i 15 gradi: minime, invece, sempre attorno ai 5 gradi. Più freddo, come sempre, via via che ci si allontana dal mare verso l’interno della provincia.

La situazione appare in evoluzione, perché già nel giro di qualche giorno potrebbe cadere un po’ di pioggia su gran parte della Maremma. Ma le precipitazioni, se arriveranno, non saranno abbondanti.

