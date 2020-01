Gara da dimenticare contro il Jolly Livorno, sconfitta esterna per l’Ottica Bracci

FOLLONICA – Parte con il piede sbagliato il girone di ritorno del campionato di Promozione dell’Ottica Bracci, sconfitto 60-53 a Livorno dal Jolly.

Partenza svogliata dei follonichesi, con una difesa troppo morbida e in attacco solo Maestrini e Conedera si rendono pericolosi con 7 punti con 2 triple e 6 punti, chiudendo indietro 14-19 il primo parziale. Il secondo quarto vede gli azzurri difendere meglio ma i troppi errori al tiro non permettono un recupero completo andando all’intervallo sotto 27-29 con il problema falli del centro Orobello (6 punti) che dopo poco più di un quarto era costretto ad uscire per 5 falli.

Errori da entrambi fronti nel terzo parziale che si chiude sul 37-39, con gli ultimi 10’ tesi con alcuni tecnici sanzionati a giocatori del Follonica che non riescono ad esprimere il proprio basket chiudendo fino al definitivo 60-53.

Una brutta gara, iniziata male e con la squadra che non è riuscita a cambiare atteggiamento in corsa andando incontro ad una battuta di arresto che poteva e doveva essere evitata. In più, la squalifica per una giornata a Cerbai e Antoniotti, negativa anche in vista del prossimo turno contro una delle favorite del campionato, Stagno, domenica 26 gennaio alle ore 18 al Palagolfo.

Follonica: Franzoni 2, Maestrini 8, Conedera 6, Scorza, Fedi 10, Nocciolini 4, Anastasi 3, De Stefano 10, Orobello 6, Cerbai 2, Antoniotti 2 All. Todeschini.

Prossimo turno: Follonica-Stagno, Grosseto-Chimenti Livorno, US Livorno-Jolly Livorno, Rosignano-Dinamo Rosignano, Volterra-Piombino, San Vincenzo-Ponsacco riposa Pisa.

Altri risultati: Ponsacco-Grosseto 71-55, Chimenti-Rosignano 60-64, Dinamo Rosignano-Volterra 58-69, Piombino-Pisa 59-66, Stagno-San Vincenzo 76-52 riposa US Livorno.

Classifica: Chimenti 22 punti, Stagno e Volterra 20, Grosseto e Rosignano 16, Ponsacco 14, Dinamo Rosignano 12, Pisa 10, Follonica 8, Piombino-San Vincenzo-US Livorno e Jolly Livorno 6.