Commissione Pari opportunità: da oggi si possono presentare le candidature. Ecco come fare

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima informa che da oggi è disponibile la modulistica per chi è interessato a presentare la sua candidatura per diventare membro della Commissione comunale Pari opportunità.

Un organismo che non si occupa solo più della parità tra uomo e donna, ma che ha esteso le sue funzioni per favorire le parità e le pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, salute ed età, si trovino a vivere una condizione di svantaggio, garantendo così l’effettiva attuazione del principio di parità stabilito dagli articoli 3 e 37 della Costituzione Italiana e dell’articolo 3 dello Statuto comunale.

Le sue funzioni, esercitate in piena autonomia, riguardano per prima cosa l’ascolto e le istanze provenienti dai cittadini, la proposta di azioni per eliminare le forme di discriminazione segnalate sul territorio locale; la messa in evidenza di qualsiasi forma di discriminazione basate sulle differenze di genere nell’ambito del lavoro e della vita politica e sociale, con particolare riferimento alla realtà comunale. Proporre iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità considerata in tutti i suoi aspetti e ambiti di applicazione con particolare riferimento alle problematiche nei rapporti fra coniugi, i casi di violenza, le molestie sessuali. Promuovere iniziative culturali, d’informazione e di formazione al fine di promuovere le pari opportunità e l’uguaglianza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni, dell’associazionismo e dei servizi; adottare forme di collaborazione e di contatto con le altre commissioni, collaborare con le associazioni di volontariato.

La Commissione sarà composta da un massimo di 15 unità di cui almeno 12 donne e la scadenza per presentare le candidature è il prossimo 21 febbraio.

L’avviso pubblico e la modulistica per poter avanzare la propria candidatura sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Massa Marittima nella pagina Pari opportunità: www.comune.massamarittima.gr.it.