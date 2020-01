Una rete per parte fra Gavorrano e Massa, successo e allungo del Vetulonia

GROSSETO – Finisce in parità il big match dell’undicesima giornata del girone Nord dell’Elite Uisp. Gavorrano e Massa concludono con un pareggio che accorcia ulteriormente la già indecifrabile vetta del campionato. Il Senzuno, infatti, fa il suo dovere e travolge l’Atletico Grosseto, tornando al secondo posto a -2 dai minerari. Un punto sotto c’è il Montemazzano, che invece inciampa a Torniella e si fa raggiungere proprio dal Massa. Tutte in tre punti, le quattro squadre che paiono destinate ad approdare ai playoff, anche se oltre al Torniella non molla neppure il Chiusdino, che sbanca Venturina e si porta a -6 dal terzo posto: sperare è possibile.

Nel girone Sud non si ferma la marcia dell’Etrusca Vetulonia: la capolista vince ancora, stavolta con un tris all’Argentario che permette di allungare sul Paganico, bloccato sul pareggio a Magliano. Al secondo posto piomba così la Polverosa, che si sbarazza all’inglese del Montemerano nel big match di questo turno. Il Montemerano è attesa da un delicato recupero in casa della New Team Marsiliana, che intanto vince e torna in corsa per un posto tra le prime quattro. Frena l’Alberese, 1-1 a Campagnatico, risultato che comunque permette di raggiungere al quarto posto proprio il Montemerano. Sant’Angelo e Granducato pareggiano con un pittoresco 2-2.

Undicesima giornata

Girone Nord

Ribolla-Boccheggiano 3-2

Senzuno-Atletico 4-1

Torniella-Montemazzano 1-0

Gavorrano-Massa 1-1

Venturina-Chiusdino 0-3

Riposa: Disperata

Classifica

Gavorrano 25

Senzuno 23

Montemazzano 22

Massa 22

Chiusdino 16

Torniella 15

Ribolla 13

Boccheggiano 8

Venturina 7

Disperata 6

Atletico Grosseto 0

Girone Sud

Magliano-Paganico 1-1

Vetulonia-Argentario 3-1

Campagnatico-Alberese 1-1

Marsiliana-Seggiano 2-1

Polverosa-Montemerano 2-0

Sant’Angelo-Granducato 2-2

Classifica

Etrusca Vetulonia 25

Polverosa 22

Paganico 20

Montemerano 17

Alberese 17

Seggiano 15

New Team Marsiliana 14

Argentario 12

Campagnatico 11

Granducato 10

Sant’Angelo 10

Magliano 8