Successo della grossetana Denise al Fashion Latin Festival: primo posto nel singolo

GROSSETO – Continuano i successi della tredicenne Denise Baricci della scuola di ballo Lady Francesca di Grosseto che ha conquistato il primo posto nel singolo femminile 12/15 anni Bachata Cup 2020 Fashion Latin Festival svolta a Civitanova Marche.

Bella prestazione per la giovanissima grossetana, che ha così ottenuto il pass per la finale di Madrid in programma il 14 febbraio. Grande soddisfazione e orgoglio da parte dei genitori di Denise che applaudono la figlia e ringraziano i maestri Francesca Balestri e Alessandro Provenni.