La Regione che vorrei: parte la corsa dei candidati per la Toscana. VOTATE il vostro preferito

GROSSETO – Si avvicina l’appuntamento con le elezioni regionali del 2020 che porteranno al voto milioni di toscani, e decine di migliaia di maremmani, nel giro di pochi mesi.

Si voterà infatti nella prossima primavera per eleggere il nuovo governatore e il nuovo consiglio regionale della Toscana.

Gli elettori, esprimendo il loro voto, potranno se lo vorranno esprimere le preferenze per quanto riguarda l’elezione dei consiglieri. Anche per questo, e per l’importanza che riveste questa elezione, IlGiunco.net ha deciso di lanciare, così come fu per le amministrative con il sindaco che vorrei, una nuova iniziativa di partecipazione dei lettori.

Si chiama “La regione che vorrei” e darà la possibilità a tutti di proporre i candidati preferiti alle elezioni regionali, sia per quanto riguarda i consiglieri che per il candidato governatore.

Per partecipare: come si propongono i candidati – Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo i moduli in basso. Per votare basta inserire il nome, il cognome del candidato preferito e indicare per quale carica, presidente o consigliere.

Una volta a settimana poi saranno pubblicate le due classifiche dei candidati, governatore e consiglieri. Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.