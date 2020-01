Italia Viva Follonica: «Disponibili ad appoggiare Benini». Ieri l’incontro con Ettore Rosato

FOLLONICA – Italia Viva Follonica si dichiara disponibile ad appoggiare Andrea Benini al prossimo ballottaggio al comune della Città del Golfo. Ieri i due delegati del comitato Follonica Viva , Donatella Dominici e Giorgio Di Luzio, hanno avuto un incontro istituzionale, a Roma, all’ufficio di vicepresidenza della Camera dei Deputati, con il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

«Durante il colloquio, che è stato molto proficuo – affermano Dominici e Di Luzio -, tra le altre cose è stata affrontata la questione della disponibilità ad appoggiare il candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra, Andrea Benini, al prossimo ballottaggio per l’elezione a sindaco di Follonica».

L’onorevole Rosato ha anche autorizzato i due rappresentanti del comitato follonichese di Italia Viva a «raccogliere le iscrizioni in formato cartaceo, semplificando la modalità di adesione ad Italia Viva per coloro che non si trovassero a loro agio con la procedura online».