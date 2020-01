GROSSETO – Tornano a scendere di qualche grado le temperature in provincia di Grosseto. Nel capoluogo le minime dai 6 gradi di lunedì 19 gennaio passano ai 3 gradi di martedì 20 gennaio. Si arriverà a quota zero gradi centigradi, invece, in molti comuni dell’interno e alle pendici dell’Amiata.

Restano tiepide, invece, le temperature massime, confermando una tendenza che va avanti ormai da tutto l’inverno. Basti pensare che a Grosseto anche oggi il termometro raggiungerà quota 13 gradi.

Passata l’emergenza vento, con due giorni di allerta meteo, restano comunque raffiche moderate da nord est su gran parte della Maremma.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE