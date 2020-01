Us Grosseto, Ceri incontra gli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Sarà un incontro per parlare con gli studenti grossetani del Fossombroni del nuovo Centro sportivo di Grosseto e dei progetti che l’Us Grosseto ha per il futuro. A parlare con i ragazzi sarà Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto 1912, che spiegherà come si gestisce un’attività imprenditoriale legata a una squadra di calcio, entrando nel dettaglio e parlando degli obiettivi del progetto che i biancorossi stanno portando avanti.

“Quello che vogliamo fare – spiega Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto 1912 – è ridare alla nostra città un punto di riferimento importante, un simbolo che ci rappresenti e che rappresenti la nostra storia. In quest’ottica il Centro sportivo di Roselle, attrezzato con campi in erba, in sintetico, studi medici, palestra, foresteria e bar pizzeria, è il punto centrale del nuovo progetto Grosseto da cui vogliamo ripartire con forza per far crescere i nostri ragazzi e farli innamorare sempre più della maglia biancorossa, sperando un giorno di vederli arrivare in prima squadra”.

L’incontro, patrocinato dalla Provincia di Grosseto e organizzato dall’istituto Fossombroni, è in programma domani mattina alle ore 10.30, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto ed è collegato all’attività di Pcto, ovvero i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli alunni (l’ex alternanza scuola-lavoro).

Foto Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912