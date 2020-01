Coppa Bruno Passalacqua, aperte le iscrizioni per la 46esima edizione

GROSSETO – Si rimette in moto il cantiere della coppa Bruno Passalacqua, che quest’anno tocca quota 46. Lo storico trofeo di calcio in notturna, riservato alla categoria Juniores, riapre la saracinesca in attesa che 16 società presentino la domanda di adesione. Due i modi per farlo: per mail all’indirizzo francescoluzzetti@libero.it o telefonando al numero 328 3070279. Per non creare antipatiche discordanze si ricorda che la partecipazione non è a invito, questo significa che raggiunta quota 16 automaticamente si fermano le iscrizioni. Patron della coppa è il presidente del Milan club “Bruno Passalacqua” Francesco Luzzetti intorno al quale ruota l’esperta squadra di amici pronta a ritornare in campo affinché tutto si svolga in maniera corretta. Stabilite le date: gara inaugurale lunedì 27 aprile, finalissima giovedì 11 giugno, vigilia del 16esimo campionato europeo.

Nessuna variazione al regolamento: quattro raggruppamenti con 4 squadre ciascuno, passano alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate. Detentore della scorsa edizione l’Albinia, che in finale ha battuto l’Atletico Grosseto 4-2. Non è stata ancora ufficializzata la sede dove si svolgerà l’edizione 2020.

Per gli accrediti stampa inviare mail a mallarinigiancarlo@libero.it e indicare i nomi dei giornalisti che seguiranno la manifestazione con gli eventuali sostituti.