FOLLONICA – Zona nuova punta sulla dolcezza, una dolcezza di cui questo mondo sembra avere sempre più bisogno. Andiamo a scoprire tutti segreti di questo rione per il carnevale 2020.

Carro: «E’ sera in una qualunque casa italiana, la famiglia è riunita per la cena con il televisore acceso su un telegiornale. Un primo piatto tra crisi economiche e guerre, un secondo piatto tra immigrazione e politica interna, un contorno tra tasse e problemi dell’Europa. Il giornalista parla di femminicidi ed omicidi stradali quando i genitori all’unisono dicono “siamo alla frutta”. I figli nella loro innocenza rispondono “…Per fortuna poi arriva il dolce”» inizia così il racconto del presidente Cristiano Battisti. «Se questo accade in una casa di Follonica dove si respira carnevale può capitare che la figlia di 9 anni disegni uno schizzo e lo presenti al proprio rione al grido di “rendiamo più dolce il mondo”».

di 24 Galleria fotografica Nelya reginetta 2018 carnevale









«Ed ecco qui il nostro carro, una piccola pasticciera che produce dolci con gioia e felicità al solo scopo di diffondere nella quotidiana vita amara quella dolcezza di cui tutti abbiamo bisogno».

«Ed insieme a lei a diffondere la dolcezza troveremo le nostre ragazze del carro formato bastoncino di zucchero, la nostra bellissima reginetta Francesca, la nostra mascherata a terra formata da mille colori come i gustosissimi lecca lecca, ed i bambini della scuola primaria Cimarosa che hanno anche contribuito con dei lavoretti alla realizzazione del carro».

«I carristi nel capannone a costruire il carro, le donne a provare coreografie e cucire i vestiti, tanti notti fredde, in locali angusti ma sempre con un piatto di dolcetti vicino al grido di per fortuna il dolce è arrivato. Speriamo che la nostra allegria e dolcezza vi contagi tutti quanti e rendendo ciascuno di voi un pochino più dolce avremo reso più dolce anche il mondo».

Reginetta: Francesca Bianchi Viene dal Bagno di Gavorrano la reginetta del rione Zona nuova. «Ho 18 anni – si racconta – e frequento l’ultimo anno dell’istituto alberghiero di Grosseto».

«Tutte le ragazze sul carro puntano a salire sul palchetto – afferma parlando dell’opportunità di fare la reginetta -. Finalmente il rione mi ha dato questa opportunità e io sono molto felice».

Organigramma: Presidente: Cristiano Battisti, Vicepresidente: Cristiana Bertei, Reginetta: Francesca Bianchi, Carristi: Cristiano Battisti, Sergio Carli, Traore Dembele, Elisa Salvini, Floro Salvini, Angelica Scalise, Bruno Stella, Michele Terreni, Collaboratori al Carro: Cristian Cardini, Grazia Citro, Alessandro Cocchetti, Alfonso D’Antuono, Roberta Fabbretti, Ermanno Figini, Simone Rabissi, Airin Irene Superina, Gian Mauro Terreni, Alessio Vettori, Antonietta, Trattorista: Lorenzo Balestri, Portabandiera: Giacomo Bianchi. Sartoria Mascherata Maschile: Lucia Frigato, Ornella Cocchetti, Sartoria Mascherata Femminile: le “brode del Rione”, Sartoria Mascherata Bambini: Giovanna Barbero, Accessori Mascherata: Alfonso D’Antuono, Trucco Mascherata: Nunzia Boccabella, Valentina Telesio, Sara Vecci, Sartoria Bimbe sul Carro: Federica Angiolini, Airin Irene Superina, Sarta Reginetta: Alessandra Gorelli, Trucco Reginetta: Matteo Esposito, Acconciatura Reginetta: Carlo Bay Parrucchieri, Coreografie: Elena Bertuccioli, Sara Vecci, Speaker D.J.: Alessandro Cocco Cocchetti… Qibox DJ

Ballerine: Matilde Achilli, Elena Bertuccioli, Chiara Borelli, Alessia Cappelletti, Melissa Ferraro, Katiusha Latifi, Susanna Pini, Federica Ponti, Elisa Salvini, Airin Irene Superina, Ginevra Tonini, Evelynn Tutuianu

Mascherata a terra: Giulia Alby, Deborah Baldi, Samuele Baldi, Diana Bertazzon, Cristiana Bertei, Nunzia Boccabella, Arianna Bucci, Caterina Ceccanti, Monica Cini, Monica Cozzoli, Nicoletta Cutolo, Sandra Franceschi, Stefania Franchi, Rosetta Funaioli, Maria Teresa Grazioli, Francesca Lazzari, Patrizia Maccarrone, Maurizio Russo, Giovanna Sica, Valentina Telesio, Margareth Toni, Sara Vecci.

Bambini Scuola Primaria Cimarosa: Gloria Ambrogetti, Federico Azzempamber, Federico Tommaso Balducci, Diyae Belargane, Malak Belargane, Federico Bennati, Martina Blasio, Isabella Braccini, Federica Calosi, Gaia Cini, Martina Corrieri, Graciela Daullja, Veronika Davydyuk, Tommaso Di Buduo, Noemi Fagiolini, Dalila Ferjani, Alissa Fiorenzani, Arianna Fiorillo, Maria Vittoria Franchi, Maria Vittoria Gavazzi, Alessia Gurgu, Isabel Iacono, Bruno Iazzetta, Viola Masini, Emma Mattioli, Elisa Mazzei, Alice Mengozzi, Matilde Micheloni, Rebecca Micheloni, Greta Monteghirfi, Camilla Parrinelli, Alessio Pascoli, Daria Sohoreanu, Ambra Spanò, Chiara Spanò, Samuele Spanò. Maestre: Giovanna Barbero, Gloria Fusi, Margareth Toni