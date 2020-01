Assoluti regionali, secondo posto nel cross corto per la follonichese Ilaria Piazzi

FOLLONICA – Ottimo secondo posto per Ilaria Piazzi ai Campionati Toscani Assoluti di cross corto (3 km). Bel test per la mezzofondista follonichese (prima da sinistra nella foto) allenata da Elisa Faucci e tesserata per l’Atletica Cascina che, al suo primo cross dopo 6 anni, si piazza subito tra le due protagoniste toscane della corsa campestre Hodan Mohamed Mohamud e Greta Settino.

Nonostante il percorso non facile per la sua corsa potente e per le sue lunghe leve a causa dei repentini cambi di direzione e delle curve a gomito, Ilaria ha dimostrato di crescere aerobicamente per correre molto forte in pista per la stagione outdoor. I suoi obiettivi rimangono gli 800 m e i 1500 m su pista. Il prossimo appuntamento per la Piazzi saranno i Campionati Italiani assoluti indoor ad Ancona.