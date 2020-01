A Massa la sfilata degli animali per la Festa di Sant’Antonio Abate

MASSA MARITTIMA – Domenica 26 gennaio tutti in piazza a Massa Marittima per la tradizionale benedizione degli animali e la Festa di Sant’Antonio Abate.

Nella città del Balestro questa festa si svolge in ritardo rispetto alla data del 17 gennaio, giorno appunto di Sant’Antonio Abate, per motivi organizzativi legati alla disponibilità di Piazza Garibaldi occupata fino a pochi giorni fa dalla pista di pattinaggio. Un ritardo che non fa perdere valore ad una tradizione che affonda le radici nei secoli e che si rinnova di anno in anno, acquistando un significato particolare soprattutto nelle zone a forte incidenza agricola, dove, oltre agli animali domestici e da campagna, si è soliti far benedire anche le sementi.

Negli ultimi anni a Massa Marittima questa usanza ha preso nuovo slancio grazie all’Associazione Pro Loco ed alla collaborazione di numerosi gruppi di cavalieri della zona.

La festa, che si svolge con il Patrocinio del Comune di Massa Marittima e della Diocesi, inizia da Ghirlanda nel Piazzale ex Ferrovia alle ore 9 con il ritrovo dei partecipanti alla passeggiata a cavallo lungo antichi percorsi che si sviluppano nei boschi intorno Rigalloro.

Alle 9.30 sempre nel piazzale di Ghirlanda ci sarà anche il ritrovo del gruppo cani e dei ciuchini di Prata che inizieranno una marcia trekking lungo la strada dei Chiassarelli fino ad arrivare al raduno nel Piazzale della Piscina.

Alle 11.30 tutti i gruppi e gli animali, insieme anche ai Carabinieri a cavallo di Follonica e l’unità cinofila sempre dei Carabinieri, si muoveranno dal Piazzale della Piscina in corteo per raggiungere Piazza Garibaldi con in testa una carrozza trainata da buoi e figuranti con abiti tradizionali dei contadini.

Il corteo, una volta arrivato davanti alla Cattedrale di San Cerbone, riceverà la benedizione di tutti gli animali intorno alle ore 12. Alle 12.30 seguirà il pranzo presso la Trattoria Da Sbrana a Ghirlanda.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai seguenti numeri: Pro Loco Massa Marittima tel. 3665330919 oppure lo stesso ristorante tel. 3348829082.