Toscana2020: oggi si vota per scegliere il candidato del Movimento 5 stelle. Ecco tutti i candidati

GROSSETO – Giornata di “Regionarie” oggi per il Movimento 5 Stelle. Gli attivisti pentastellati oggi sono chiamati a scegliere sulla piattaforma Rousseau il candidato presidente per le prossime elezioni regionali che si terranno nella primavera di quest’anno.

I candidati tra i quali scegliere sono sedici. Tra loro i quattro consiglieri regionali uscenti, Giacomo Giannarelli, Andrea Quartini, Gabriele Bianchi e Irene Galletti, e la ex consigliera comunale di Firenze Silvia Noferi. Gli altri candidati sono attivisti: Andrea Fossi, Tommaso Romagnoli, Claudio Maria Paolo Pescucci, Isacco Bocci, Carlo Baglioni, Diego Bravi, Luigi Liguori, Andrea Tolari, Luigi Capasso e Barbara Rossi.

Come spiegato su “Il blog delle Stelle” oggi è aperta la votazione per gli iscritti certificati e abilitati al voto e residenti in Toscana. «Dalle 10 alle 19 – si legge nel blog – sono chiamati a votare per la scelta dei nomi dei candidati alla presidenza del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali».