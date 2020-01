Poker vincenti per Allievi e Giovanissimi del Follonica Gavorrano: Nuova Grosseto e Ardenza ko

FOLLONICA – Sconfitta casalinga per gli Allievi provinciali del Follonica Gavorrano contro il Massa Valpiana, che prevale 2-1. I ragazzi di Marco Cacitti hanno disputato un buon incontro, specialmente nella prima frazione. Gli ospiti hanno risolto il match nel giro di due minuti: Topi ha firmato il vantaggio, Chair ha raddoppiato dagli undici metri. I biancorossoblù si sono gettati in avanti ma sono solo riusciti ad accociare le distanze con casa.

Poker vincente degli Allievi interprovinciali 2004 in casa della Nuova Grosseto Barbanella, battuta 4-1. Ospiti in svantaggio dopo 28’ per il gol di Galloni ma bravi a pareggiare con Mancinelli e nella ripresa a dilagare grazie ai gol di Temperini, Antonini e Nelli.

Sconfitta a testa alta per i Giovanissimi 2005, battuti 4-3 dal Roselle al termine di un incontro scoppiettante; buona la tenuta del campo dei biancorossoblù che hanno creato diverse occasioni da gol ma sono stati penalizzati dal risultato.

Bella affermazione per i Giovanissimi 2006 che hanno espugnato il campo dell’Ardenza a Livorno con una bella rimonta. Godoy ha portato in vantaggio i labronici, ma Vallone ha pareggiato i conti prima dell’intervallo. La doppietta di Milo e il gol di Foderi hanno permesso di portare a casa tre punti pesanti.

Allievi 2003, Follonica Gavorrano-Massa Valpiana 1-2

FOLLONICA GAVORRANO: Barbanera, Caronia, Adami (37’ s.t. Toninelli), Centrella, Bicocchi, Capitani, Haxhini (35’ s.t. Gentili), Gesi, Marchionni (9’ s.t. Confortini), D’Argenzio (9’ s.t. Spasenie), Kasa. A disposizione: Di Lorenzo. All. Marco Cacitti.

MASSA VALPIANA: Ghelardini, Ceribelli, Villino, Chair (35’ s.t. Tafi), Corrieri, Zambennardi, Vafer, Tanagli, Di Stefano (15’ s.t. Fracassi), Topi, Marte (1’ s.t. Ciccotti). A disposizione: Nocciolini, Nodi, Fazzini, Venturi. All. Gorelli.

ARBITRO: Christian Marchionne.

MARCATORI: 8’ st Topi, 10’ st (rig.) Chair, 21’ st Kasa.

Allievi 2004, Nuova Grosseto-Follonica Gavorrano 1-4

NUOVA GROSSETO: Canova, Pampo, Calzolani, Turchetti, Festelli, Sassetti, Morante, Totti, Brizzi, Galloni, Finale, Massi. A disposizione: Badia, Coppolecchia, Rizzo. All. Simone Valente.

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Frati (1’ s.t. Guarino), Temperini (28’ s.t. Stopponi), Chelli, Giansoldati, Antonini, Mancinelli (31’ s.t. Campinoti), Arena, Nelli, Guidi (1’ s.t. Quinzi), Fioretti (33’ s.t. Desiderato). A disposizione: Ioele, Pagnini, Giuseppone, Cecchetti.

MARCATORI: 28’ Galloni, 33’ Mancinelli, 14’ st Temperini, 25’ st Antonini, 33’ st Nelli.

Giovanissimi 2005, Roselle-Follonica Gavorrano 4-3

ROSELLE: Borghetti, Malerba (28’ s.t. Leopardo), Tosti, Carrozzino (9’ s.t. Biagiotti), Giraudo, Alifuoco, Mori, Cinelli, Salvadori, Tarolla (33’ s.t. Cunico), Musari (29’ s.t. Rossi). All. Silvestro.

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti, Ascione (15’ s.t. F. Fiore), Agafitei, Rodrigues, Mogavero, Olivato, Coppola, D’Argenzio (22’ s.t. M. Fiore), Cassi, Sacchelli, Felici. All. Giacomo Ricca.

ARBITRO: Nikolas Martini.

MARCATORI: 20’ Salvadori, 33’ e 40′ st Felici, 2’ st (rig.) Coppola, 16’ st Tarolla, 24’ st e 29’ st Mori.

Giovanissimi 2006, Ardenza-Follonica Gavorrano 1-4

ARDENZA: Negro, Bettarini, Formichi, Casati, Apolloni, Lemmi, Silvestr (50’ Civetta)i, Giani, Tonarelli, Godoy, Pozzilli. A disposizione: Bernini, Bouaziz, Faye, Secundo, Debach, Giovannoni.

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti, Asta (44’ Agafitei), Duranti (54’ Coman), Malia, Haxhini, Milo, Stefanini (23’ Ascione), Foderi, Manollari (60’ Ranieri), Miccoli, Vallone (62’ Attanasio).

MARCATORI: 13’ Godoy, 29’ Vallone, 59’ e 72′ Milo, 69’ Foderi.