Pistoia Basket mai domo, amara sconfitta per le Under 16 della Gea

GROSSETO – Non basta una buona prestazione alle Under 16 della Gea Grosseto per ottenere un risultato positivo contro il Pistoia Basket Junior nella seconda giornata del campionato Bronze. Le ragazzine di Andrea Ciolfi sono partite forte, prendendo un margine di dieci punti, prima di chiudere il primo quarto sopra di sette. Le avversarie con il passare dei minuti hanno cominciato a prendere le misura alle grossetane e si sono aggiudicate il secondo periodo di un punto (12-11). La partita si è decisa nel terzo quarto, nel quale Pistoia ha firmato un break di 15-4. Di Stano e compagne nell’ultima frazione hanno lottato con tutte le forze rimaste ma le ospiti hanno conservato il vantaggio accumulato.



Under 16, Gea Grosseto-Pistoia Basket Junior 41-48

GEA GROSSETO: Tanganelli 9, Di Stano 11, Panella 9, Landi 3, Nunziatini 7, De Michele 2, Guasti, Lambardi, Saccardo. All. Andrea Ciolfi.

PISTOIA: Baroncelli 4, Rastelli 3, Baldi Papini 9, Sichi 2, Lapini 8, Battistini 14, Lolli, Taddei, Scapizzi 7. All. Breschi.

ARBITRO: Filippo Bettazzi di Arcidosso.

PARZIALI: 19-12, 30-24; 34-39.