GROSSETO – Venti che sfioreranno i 40 chilometri all’ora fino al pomeriggio. Vento forte, su tutta la provincia di Grosseto, con raffiche che potrebbero creare problemi – come di consueto – per rami, cornicioni e quant’altro. Allerta meteo regionale, infatti, estesa a tutta la giornata di oggi.

Si aggiunge, in questo lunedì 20 gennaio, un abbassamento delle temperature: questo fatto, unito alla presenza dei forti venti di grecale, quindi da nord-nord est, farà sì che la temperature percepita sia ovunque molto bassa.

Nel capoluogo minime di 3 gradi, Follonica e Orbetello 6 gradi, Roccastrada 0 gradi, così come nei principali comuni amiatini. In vetta minima di -5 gradi e massima che non raggiungerà quota zero.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE