Gli Under 17 del Circolo Pattinatori tornano al sorriso, battuto il Sarzana

GROSSETO – La formazione Under 17 del Circolo Pattinatori Cieloverde torna alla vittoria contro il Sarzana A e centra il primo obiettivo stagionale, il secondo posto nella regular season, che garantisce la disputa della gara interna nei playoff per le finali nazionali. I ragazzi di Ciupi e Saitta (foto di Mimmo Casaburi) hanno infatti sette punti di vantaggio sul Castiglione, battuto dal Follonica, a tre giornate dalla fine, con il quintetto di Biancucci che deve osservare ancora il turno di riposo. Alfieri e compagni hanno disputato una gran bella partita contro la compagine ligure e il bottino poteva essere più ampio senza alcuni errori al tiro. Ai grossetani sono bastati 27 secondi per passare in vantaggio con Leonardo Ciupi; a 2’54 dalla fine del primo tempo Lorenzo Alfieri ha raddoppiato con una punizione di prima. Nella ripresa, dopo 6’06 Leo Ciupi ha chiuso il match. Sarzana è riuscito ad accorciare solo su rigore all’8′.

Gli Under 15 non hanno potuto far niente contro un Follonica B più forte fisicamente e tecnicamente, mentre gli Under 13 si sono arresi a testa alta contro il Cgc Viareggio, disputando veramente una bella partita. I bambini di Saavedra all’andata si erano arresi per 15-1 contro i versiliesi e quindi il 6-2 (Masetti ha segnato la prima delle due reti sul 3-0) può essere accolto con soddisfazione.

Under 17, Cieloverde Grosseto-Sarzana A 3-1

C.P. GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Casini, Sorbo, Alfieri (1), Della Giovampaola, Cardi, Leonardo Ciupi (2), Pippi, Casaburi. All. Alessandro Saitta, Marco Ciupi.

SARZANA A: Marcucci; Cardelli, Marchetti, Danesi, Dentelli, Carrieri, Baldocchi. All. Davide Borsi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

Classifica: As Viareggio 30; C.P. Grosseto 21; Hc Castiglione 14; Forte dei Marmi 12; Sarzana A 10; Follonica 7; Sarzana B 0.

Under 15, Follonica B-C.P. Grosseto 10-0

FOLLONICA B: Ernesto Maggi, Grossi: Masconni, Agresti (2), Mattia Polverini (4), Fabbri (1), Margheriti, Arcangeli (1), Adriano Maggi (2), Riccardo Biancucci. All. Franco Polverini.

GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Giusti, Dervishi, Cardi, Tognarini, Montomoli, Lumi Burroni, Francesco Masetti. All. Marco Ciupi,

ARBITRO: Davide Poli.

Under 13, Bora Bora Grosseto-Cgc Viareggio 2-6

GROSSETO: Croci; Nicholas Balducci, Fonti, Turbanti, Muntean, Leonardo, Francesco (2), Betti, Dervishi. All. Pablo Saavedra.

CGC VIAREGGIO: Casano; Larini (1), Antonini (2), Miliotti (1), Belluomini, Di Betta, Santaniello, Di Roma (1), Puccinelli (1). All. Josep Selva.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.