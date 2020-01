Cassonetti intelligenti: in città continua la consegna delle card. Ecco dove e quando ritirarle

GROSSETO – Il personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto da oggi, lunedì 20 gennaio, è nuovamente al lavoro sul territorio, nelle postazioni dei nuovi cassonetti stradali informatizzati, per la consegna delle 6card da destinare alle utenze interessate.

“Il personale consegnerà le card – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci – e sarà a disposizione per dare spiegazioni sul funzionamento dei cassonetti e sulle modalità di funzionamento di questo sistema di raccolta differenziata. In questo modo chi ha dei dubbi può chiarirli e ognuno potrà approcciarsi al cambiamento con consapevolezza e responsabilità, come già avvenuto in molte zone della città. Il tutto in vista del completamento di questo sistema in programma per la fine del 2021, obiettivo ambiziosi che ci siamo posti tenendo conto delle limitazioni di investimento che ha il gestore privato (Sei Toscana) per ogni Comune”.

Ecco tutte le date utili, dopo quella di oggi in via Giusti 48 (postazione 73 dalle 16 alle 18), via Settembrini 6 (postazione 74 dalle 16 alle 18) e via Costa 4 (postazione 196 dalle 15 alle 18), ai cittadini per ricevere le card ed essere informati.

Martedì 21 gennaio: alla postazione 73, in via Giusti numero 48, dalle 15 alle 18, alla postazione 74 in via settembrini 6, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 18, alla postazione 192 via Sforza 4, dalle 8 alle 10 e dalle 16.30 alle 18.30, alla postazione 193, via Toniolo (parcheggio) dalle 15 alle 17.

Mercoledì 22 gennaio: alla postazione 192, via Sforza 4, dalle 9 alle 11, alla postazione 193, via Toniolo (parcheggio), dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18, alla postazione 194, via Toniolo numero 10 (parcheggio), dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18, alla postazione 195, via Turati 3, dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 18.

Giovedì 23 gennaio: alla postazione 194, via Toniolo 10 (parcheggio), dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18, postazione 197 in via Giolitti 1/B, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 18.

Venerdì 24 gennaio: alla postazione 197 in via Giolitti 1/B dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 18.

Sabato 25 gennaio: alla postazione 197, via Giolitti 1/B, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 18.