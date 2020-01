Bocce, il grossetano Ferente vince la finale in famiglia contro Sgaragli

GROSSETO – Grande soddisfazione per Ernesto Ferente del Circolo Bocciofilo Grossetano che domenica scorsa si è aggiudicato la gara organizzata dalla propria società. Giocatore di cat. C, Ferente si è imposto in finale sul più giovane compagno di squadra di cat. B, Matteo Sgaragli. In una prova che ha visto al via 55 giocatori, di cui alcuni provenienti dal Lazio (13 di cat. A, 15 di cat. B e 27 di cat. C), Ferente è risultato il migliore, imponendosi nel girone e poi battendo prima Claudio Albano della Follonichese, poi Fioravante Pascale del Circolo Bocciofilo Orbetello. Dall’altra parte del tabellone invece Sgaragli aveva eliminato prima Diego Antonini di Civitavecchia, poi Massimo Matteo della Follonichese.

A premiare i primi classificati è stato Pasquale De Filippo, il Presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano, società che, oltre alla consueta attività agonistica e sociale, sta promuovendo anche le bocce paralimpiche con persone con disabilità, ben 15, che ogni mercoledì praticano assieme ai giocatori locali sulle corsie del Bocciodromo Comunale di Via Salvator Rosa. La gara è stata diretta da Mauro Gennari di Grosseto.

Classifica

1° Ernesto Ferente cat. C (C.B. Grossetano – GR)

2° Matteo Sgaragli cat. B (C.B. Grossetano – GR)

3° Fioravante Pasquale cat. C (C.B. Orbetello – GR)

3° Massimo Matteo cat. A (Follonichese – GR)