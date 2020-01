Atletica: Grosseto, i campioni provinciali 2020 di cross

GROSSETO – È scattata in Maremma la stagione 2020 dell’atletica, che ha preso il via con i campionati provinciali di cross individuali e di società. Tanti giovani impegnati sul tracciato del campo Zauli di Grosseto nella rassegna di corsa campestre, tradizionale evento inaugurale del calendario agonistico.

Fra le ragazze nate negli anni 2007-08, sulla distanza di un chilometro, primo posto di Giorgia Domenichini (Atl. Grosseto Banca Tema) nei confronti della compagna di club Alice Pallari e della gemella Sofia Domenichini. Tripletta biancorossa anche nella prova maschile under 14 con l’affermazione di Alessandro Duchini, per lasciarsi alle spalle Adriano Micheli e Niccolò Sonnini. Ancora una vittoria di Zoe Orsolini (Atl. Grosseto Banca Tema), che per il secondo anno consecutivo si conferma nella gara cadette di un chilometro e mezzo, seguita da Bianca Ferraro ed Elisa Bricchi, entrambe dell’Atletica Follonica. La sfida under 16 maschile di due chilometri va invece al biancorosso Mirko Contini, ma salgono sul podio anche Matteo Berardi (Atl. Follonica) e l’altro grossetano Alessandro Golini. Nelle classifiche per società, tre titoli provinciali per l’Atletica Grosseto Tema che festeggia nelle categorie cadetti, ragazzi e ragazze, mentre l’Atletica Follonica conquista il successo con le cadette.

In apertura, grande partecipazione degli esordienti (nati dal 2009 al 2013) nella prima giornata delle “Miniolimpiadi”, aperta alle scuole di atletica della provincia.

La manifestazione è stata indetta dal Comitato provinciale Fidal Grosseto e organizzata dall’Atletica Grosseto Banca Tema del presidente Adriano Buccelli. Di seguito i risultati.

Ragazzi (nati nel 2007-08): 1. Alessandro Duchini (Atl. Grosseto Banca Tema); 2. Adriano Micheli (Gr); 3. Niccolò Sonnini (Gr); 4. Filippo Gorelli (Gr); 5. Matteo Galgano Gorni (Atl. Follonica); 6. Tommaso Saccocci (Gr); 7. Gabriele Baldanzi (Foll); 8. Matteo Ballarini (Foll); 9. Riccardo Mattesini (Foll); 10. Tommaso Tonelli (Gr); 11. Andrea Lambardi (Gr); 12. Sebastian Pieri (Gr); 13. Gabriele Picchi (Gr); 14. Enrico Vivarelli Colonna (Gr); 15. Angelo Cai (Gr); 16. Filippo Ingrati (Gr).

Ragazze (2007-08): 1. Giorgia Domenichini (Atl. Grosseto Banca Tema); 2. Alice Pallari (Gr); 3. Sofia Domenichini (Gr); 4. Sabrina Landini (Gr); 5. Chiara Pallotta (Gr); 6. Olga Gentili (Foll); 7. Eleonora Paggi (Gr); 8. Cecilia Borelli (Foll); 9. Vanessa Tedde (Gr); 10. Caterina Di Iorio (Gr); 11. Vittoria Monaci (Gr); 12. Francesca Boscherini (Gr); 13. Lucrezia Cencini (Atl. Castiglionese); 14. Alice Pantalei (Gr); 15. Martina Rosati (Gr); 16. Elena Di Marino (Foll).

Cadetti (2005-06): 1. Mirko Contini (Atl. Grosseto Banca Tema); 2. Matteo Berardi (Foll); 3. Alessandro Golini (Gr); 4. Filippo Cappellini (Foll); 5. Gioele Pietrini (Foll); 6. Tommaso Santilli (Gr); 7. Lorenzo Marconi (Foll); 8. Alessandro Valvani (Foll); 9. Samuele Cresti (Foll); 10. Samuele Giusti (Gr); 11. Andrea Garosi (Foll).

Cadette (2005-06): 1. Zoe Orsolini (Atl. Grosseto Banca Tema); 2. Bianca Ferraro (Foll); 3. Elisa Bricchi (Foll); 4. Derartu Abbott (Foll); 5. Chantal Carosi (Gr); 6. Gaia Santioli (Gr); 7. Eva Nuti (Foll); 8. Eva Stefanelli (Foll); 9. Francesca Santiccioli (Gr); 10. Margherita Breschi (Gr); 11. Elisa Mastrocola (Foll).

Juniores e allievi maschili (2001-04): 1. Andrea Neva (Atl. Grosseto Banca Tema); 2. Alessandro Repola (Gr); 3. Lorenzo Pietrini (Gr); 4. Matteo Pepi (Gr); 5. Andrea Passarini (Gr).

Juniores e allievi femminili (2001-04): 1. Carolina Fraquelli (Atl. Grosseto Banca Tema); 2. Elisa Napolitano (Gr).