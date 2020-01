Super rimonta delle Under 14 della Pallavolo Follonica, Elba battuta 4-1

FOLLONICA – Successo per 4 set a 1 per le Under 14 del Follonica Blu sulla Pallavolo Elba (10/25; 25/11; 26/24; 25/22 i parziali). Una seconda parte di campionato brillante per le ragazze allenate dal coach Alberta Babboni che si sono aggiudicate tre set consecutivi.



Buon inizio della squadra ospite che porta via il primo set per 11/25, ma nette da fare nei parziali successivi dove le follonichesi mostrano una grande capacità di reagire e si aggiudicano un’indiscutibile vittoria, prima pareggiando i conti con un netto 25/11 e poi tenendo a bada le rivali con i più equilibrati 26/24 e 25/22.

Buona prova delle quattordicenni della Pallavolo Follonica anche nella partita di ritorno contro la squadra Cecina Volley rossa. Queste le convocate: Sofia Attanasio, Chiara D’Amico, Letizia Dorelli, Laila Fertah, Marianna Martini, Agnese Mecacci, Giulia Principali, Matilde Stanghellini, Sofia Vanni.