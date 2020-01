GROSSETO – Dopo una giornata all’insegna delle precipitazioni, piogge in gran parte della Maremma, e neve nella zona del Monte Amiata, scendono le temperature in tutta la provincia di Grosseto.

Giù di 5 gradi le temperature minime nel capoluogo, che passano da una minima molto mite di 9 gradi nella giornata di sabato 18 gennaio ai 4 gradi di domenica 19 gennaio. Sulla Vetta Amiata si passa dai -2 di ieri ai -6 di oggi, in una domenica davvero molto fredda considerando che la massima sarà -3.

Occhio al vento. Come nell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale, è previsto anche in Maremma. Moderato in mattinata e nel pomeriggio, diventerà forte in serata e in nottata, soprattutto nelle zone costiere.

