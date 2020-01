Gli Esordienti dell’Invictasauro si ripetono: secondi al raggruppamento di Gavorrano

GAVORRANO – Ancora un secondo posto per gli Esordienti II anno della Asd Invictasauro nel raggruppamento giocato a Bagno di Gavorrano.

I ragazzi di mister Tirocchi (assente Betti per impegni lavorativi) sono stati superati dal Follonica Gavorrano e hanno preceduto il Manciano. L’impegno del gruppo è stato encomiabile , qualche errore ma comunque una buona prestazione che dovrà migliorare per poter affrontare al meglio i restanti due Raggruppamenti, che consentiranno alla Figc di Grosseto di individuare le 4 formazioni che in primavera, disputeranno la fase finale della provincia di Grosseto. Sia lo staff tecnico , come detto Tirocchi e Betti nonché il responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni e il presidente Paolo Brogelli, sperano di arrivare a tale risultato, che sarebbe il coronamento di una buona stagione sportiva. La società come già comunicato informa di aver iscritto la seconda squadra al campionato, al fine di far giocare tutti i ragazzi iscritti nel gruppo dei 2007.

Il giorno 2 o 3 febbraio, sarà giocato il terzo Raggruppamento e la settimana dopo, inizierà il campionato. Un bravo a tutto il gruppo dei 2007 e in particolare ai sottonotati giocatori che oggi sono scesi in campo: Edoardo Carini, Angelo Cassetta, Gianluca Di Mella, Matteo Donati, Andrea Ferrini, Manuel Granato, Simone Lazzeretti, Cristian Lorenzoni, Filippo Mariottini, Francesco Matias, Antonio Nastro, Damiano Porro, Cesare Pozzi, Allegra Rossi, Alessio Sciarri, Giorgio Taverniti, Niccolò Tortora e Giacomo Detti.