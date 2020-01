Domenica di rugby con la sesta giornata della Coppa Italia femminile

GROSSETO – Arriva il grande rugby in rosa in Maremma con la sesta giornata della Coppa Italia femminile oggi al campo di via Davide Lazzaretti. Ingresso gratuito e a seguire il terzo tempo. Dalle 10,30 spazio alle migliori formazioni femminili toscane. Anche Grosseto sarà rappresentata dalla propria formazione che, insieme alle altre cinque squadre (Etruria rugby Piombino, Gispi Rugby Prato, Rugby Mugello e Apuani Rugby Massa) si sfideranno per aggiudicarsi la tappa.

La coppa Italia femminile, viene giocata da squadre di 7 giocatori, è strutturata in un unico girone all’italiana, si giocano due tempi da 7 minuti cadauno. La breve durata dei tempi permette un’espressione di un gioco molto dinamico e divertente, sicuramente un’esperienza da non perdere. Al termine della manifestazione è in programma il classico terzo tempo che coinvolgerà tutte le ragazze partecipanti e gli accompagnatori e che è reso possibile dai volontari del Grosseto Rugby.

Il campo del Grosseto Rugby club si trova in fondo a via Davide Lazzeretti a Grosseto. L’ingresso all’evento è gratuito. Il Grosseto Rugby è una realtà che sta crescendo molto negli ultimi anni, coinvolgendo bambini e ragazzi di diverse età. Chi è interessato a far provare questo sport ai propri figli può prendere contattare l’associazione. Gli allenamenti si tengono il mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00 per le categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, mentre ogni martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30 si allenano le categorie Under 14, Under 16 e Under 18.