Notte difficile in Maremma: tre giovani in ospedale in poche ore

GROSSETO – Tre giovani sono finiti in ospedale dopo essere rimasti coinvolti in due incidenti avvenuti in poche ore, tra le 22,30 3 le 2 del mattino.

Il primo incidente è avvenuto a Paganico, alle 22,55. A restare ferito un ragazzo di appena 18 anni che ha riportato un grave trauma facciale.

Oltre all’incidente nel comune di Civitella Paganico un secondo incidente è avvenuto a Orbetello, in località Quattro strade. In questo caso a finire all’ospedale due ragazze di 27 e 28 anni. Le due giovani sono uscite di strada con la loro auto. L’incidente è avvenuto alle 2.30 della mattina.