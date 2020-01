Morto l’ex presidente della società di calcio: cordoglio nel mondo dello sport

RIBOLLA – La Asd Ribolla è in lutto per la morte Romano Turacchi, la notizia della sua scomparsa si è diffusa nella tarda serata di ieri in tutta Ribolla dove era conosciuto da tutti, un persona legata profondamente a questa Società dove è stato per molti anni presidente, anche dopo la sua uscita sempre pronto a sostenere i colori della nostra società.

L’ex segretario Luca Papini scrive: “Il presidente Gianluca Agostini e tutto il Consiglio direttivo, gli allenatori e tutti i calciatori, si stringono intorno con tutto l’affetto possibile alla famiglia Turacchi. L’Asd Ribolla, in tutte le sue componenti, esprime il proprio cordoglio per la morte di Romano, tantissimi anni di impegno associativo nello sport della nostra frazione, alla famiglia vanno le più sentite condoglianze”.