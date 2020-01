PRINCIPINA A MARE – “Troviamo stupefacente, e anche un po’ semplicistica, l’esaltazione del centrodestra per un po’ di manutenzione ordinaria effettuata a Principina. Di veri interventi fino adesso nessuna traccia e sarebbe utile qualcosa di più di una passeggiata invernale per rendersene conto”. Sono queste le parole di Davide Bartolini, segretario del Circolo Pd Marina di Grosseto, in merito alle dichiarazioni dei consiglieri Andrea Ulmi e Mario Lolini sulla situazione a Principina, che secondo loro sta avendo un aspetto diverso grazie al lavoro dell’amministrazione comunale.

“Di diverso non c’è assolutamente nulla purtroppo – continua Bartolini – e i lavori di ripristino dei camminamenti e le operazioni di ripulitura si sono limitate solo a due piccole aree all’inizio della frazione, quindi quello che viene decantato come grande risultato dell’assessore Riccardo Megale in realtà va molto ridimensionato”.

“Probabilmente – prosegue il segretario dem – i due consiglieri farebbero bene, quando vanno a verificare i lavori nelle frazioni e gli interventi fatti, a non limitarsi ai primi 50 metri ma addentrarsi un po’ più dentro dove la realtà è ben diversa. In certi punti la situazione ambientale, della viabilità e del decoro è devastante, come documentano le nostre immagini. Se comunque qualcosa a Principina è stato fatto invece a Marina l’abbandono imperversa”.

“Per questo motivo invito i due consiglieri del centrodestra – aggiunge – a venire a fare una passeggiata anche a Marina insieme ai cittadini, in questo modo potrebbero invitare l’assessore Megale a fare finalmente qualcosa e mettere mano ai problemi ormai annosi della frazione sul piano della viabilità, il degrado e la tutela della pineta”.

“Di fare insomma – conclude Davide Bartolini – quello che fino adesso non è stato fatto facendo passare come lavori straordinari quei pochi interventi di ordinaria amministrazione realizzati dal Comune”.

Foto di Davide Bartolini.