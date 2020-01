AMIATA – Nevicata notturna sul monte Amiata. Questa notte le precipitazioni nevose hanno interessato il comprensorio amiatino e in particolare la Vetta e la zona rifugi.

Per il momento si registra un manto nevoso dai 7 ai 10 centimetri in vetta e dai 3 ai 5 centimetri alle Macinaie, Contessa e Cantore.

di 4 Galleria fotografica Neve gennaio 2020







Tempestivo l’intervento dei mezzi spazzaneve della Provincia di Grosseto che sono entrati subito in azione nelle zone interessate. In particolare sulla provinciale della Aiuole (Sp 58), sulla provinciale della Macinaie (sp 37), sulla provinciale della Contessa (Sp 45), sulla provinciale del Quaranta (Sp 122), sulla provinciale di Pescina (Sp 107) e la provinciale della Vetta (Sp 35).

I Comuni interessati dalla nevicata sono Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Seggiano.

«I nostri mezzi – ha spiegato il consigliere provinciale delegato Marco Biagioni – sono tutti a lavoro, ma si raccomanda prudenza. Un grazie ai ragazzi della Viabilità».

