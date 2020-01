Bomba: ecco tutte le strade chiuse e dove passare

CINIGIANO – A seguito delle operazioni necessarie per la rimozione dell’ordigno bellico della seconda Guerra mondiale rinvenuto lungo la strada provinciale 7 Cinigianese vicino al ponte sull’Ombrone, tratti delle strade provinciali 64 Cipressino, 7 Cinigianese e 114 Poggi del Sasso saranno chiuse domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 8 fino a cessare delle operazioni.

I collegamenti stradali da e per Grosseto saranno possibili sulle strade provinciali 17 Voltina, e 51 Porrona per rimettersi nuovamente sulla strada provinciale 64 Cipressino e raggiungere l’Amiata. «La Provincia si scusa per il disagio causato ai cittadini».