Pietro Carcani del Follonica Gavorrano convocato al raduno della rappresentativa di serie D

GAVORRANO – C’è anche l’esterno sinistro del Follonica Gavorrano Pietro Carcani, classe 2002, nell’elenco dei convocati al secondo raduno stagionale della rappresentativa di serie D allenata da Giuliano Giannichedda, che si concluderà con un’amichevole contro il Parma Primavera.

Per Carcani, arrivato in estate dal San Michele Cattolica Virtus Firenze, si tratta di una grande soddisfazione, che premia il lavoro fatto in questi mesi con la maglia biancorossoblù.

I ventidue calciatori convocati da (sei classe 2001 e sedici classe 2002) si alleneranno lunedì alle 15 e martedì alle 9.30 e alle 14.30 nel Centro Sportivo di Collecchio, prima di affrontare, come detto, il Parma primavera nel test amichevole in programma mercoledì alle 14.30. Tre gli atleti che disputano il girone E: Carcani, Ciurli e Benedetti.

I convocati (*classe 2001)

Portieri: Rubbi (Caravaggio), Siani (Turris)

Difensori: Pietro Carcani (Follonica Gavorrano), Ciurli (San Donato Tavarnelle), Scotto* (Fossano), Tosi (Mantova), Monti* (Recanatese), Amato (Pro Sesto), Zaccone (Atletico Terme Fiuggi), Passaro (Gelbison)

Centrocampisti: Tronchin (Montebelluna), Kouda (Folgore Caratese), Atteo* (Casarano), Iannoni* (Trastevere), Sartori (Levico Terme), Martone (Caldiero Terme)

Attaccanti: De Paoli (Union Feltre), Piccinini* (Lentigione), Benedetti* (S.Trestina), Gambino (Verbania), Orefice (Agropoli), Nappi (Mantova)