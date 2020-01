Nuovo piano strutturale a Castiglione: al via gli incontri con i cittadini

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 20 gennaio alle ore 21 all’interno della sala consiliare in via Cesare Battisti il sindaco Giancarlo Farnetani e il consigliere delegato alla pianificazione Fabio Tavarelli, assieme all’ingegnere Donatella Orlandi, responsabile del settore, danno il via agli incontri pubblici previsti per il nuovo Piano strutturale.

Sono stati chiamati i professionisti, le associazioni di categoria, i cittadini e tutti i soggetti interessati a partecipare alla prima riunione, che introduce ai successivi cinque appuntamenti tematici che si terranno ogni lunedì alle 15 a partire dal 27 gennaio.

«Si tratta – afferma il sindaco Farnetani – di un momento strategico per contribuire alla formazione della nuova strumentazione urbanistica comunale. Gli incontri, previsti dalla legislazione nazionale e regionale, diventano anche un utile strumento di confronto tra la cittadinanza e l’amministrazione per arrivare ad una pianificazione condivisa e utile allo sviluppo del territorio comunale».

Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it oltre a tutti gli elaborati già predisposti in questa prima fase, sono descritti nel dettaglio gli appuntamenti che a scadenza settimanale l’Amministrazione comunale ha programmato sempre in sala del Consiglio e che vanno dal recupero e riqualificazione del territorio urbanizzato, allo sviluppo sostenibile del sistema dell’accoglienza, alla implementazione delle strutture per l’intrattenimento ed il tempo libero, alla razionalizzazione del sistema dei servizi e della mobilità e infine alla salvaguardia del paesaggio agrario.

«Abbiamo fatto – precisa il consigliere Fabio Tavarelli, delegato alla pianificazione – la sintesi delle previsioni del vecchio piano e il bilancio dei primi cinque anni del regolamento urbanistico. Forti di queste informazioni, e sempre all’insegna della tutela del paesaggio, adesso formeremo le linee di sviluppo più idonee per indirizzare il recupero dell’esistente e le nuove infrastrutture a intercettare le esigenze dei cittadini e quelle del mercato turistico e del lavoro».