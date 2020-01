Lavoro: azienda cerca personale. Ecco come candidarsi

GROSSETO – Generali Italia SpA, agenzia generale di Grosseto in via Tolmino 18, nell’ambito del potenziamento della propria rete commerciale e nella sua realtà operativa di Grosseto e Provincia, ha programmato l’inserimento di nuovi consulenti assicurativi.

Requisiti minimi per la candidatura: età da 20 a 45 anni; diploma di maturità; autonomia operativa e disponibilità full-time; predisposizione ai rapporti interpersonali; dinamismo e attitudine al lavoro di gruppo e per obiettivi; residenza e/o domicilio in Grosseto e provincia.

Ai candidati risultati idonei alle selezioni l’azienda offre interessanti opportunità di sviluppo professionale: inserimento nella Rete Commerciale dell’agenzia con il ruolo di consulente assicurativo; adeguato periodo di formazione tecnico commerciale in sede; contratto di agenzia che prevede un rimborso spese; provvigioni superiori allo standard del mercato; premi produzione a raggiungimento di obiettivi stabiliti.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’agenzia via mail a antonella.marone@inagrosseto.com.

Fax 0564-27914 – tel. 0564-22547.