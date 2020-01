GROSSETO – Si chiama Denise Rossi, ha 22 anni, e parteciperà all’edizione italiana di “Ex on the beach Italia” la trasmissione condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in onda su Mtv e su Sky al canale 130 (e su Now tv).

La grossetana Denise si presenta nell’anteprima della trasmissione. Descrivendosi si dà un bel 9 specie a seno e viso: «Madre natura mi ha dotata di forme perfette» dice di sé. Un po’ più critica sul sedere che «potrebbe essere più tonico ma a forza di sculacciare potrebbe diventarci». I ragazzi? conclude «Sono loro che vengono da me».

di 6 Galleria fotografica Denise Rossi









La maremmana Denise sarà una delle protagoniste della trasmissione che dal 22 gennaio andrà in scema su Mtv a partire dalle 22.30 e che già la rete definisce il più “hot” dell’anno.

I protagonisti saranno alle prese «con i loro amori del passato: quale ex fidanzato o fidanzata si presenterà a sorpresa per scombinare i loro piani? Tenterà di riconquistarli o vorrà guastare la festa?».