Incidente mortale sulla Grosseto Siena: il cordoglio per le due vittime

CIVITELLA MARITTIMA – Partecipazione al dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime. Così, in una nota, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione di Tiemme Spa esprimono il cordoglio per i due uomini che, a bordo di un auto, sono rimasti vittima nel tragico incidente accaduto nella prima mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, sulla Siena-Grosseto nel comune di Civitella Marittima, nel tratto della strada che da quattro passa a due corsie.

L’incidente ha coinvolto un autobus extraurbano della linea regionale 51G che, partito da Grosseto alle 6.40, era diretto a Siena.

I passeggeri che erano a bordo e non hanno riportato conseguenze per quanto accaduto, sono stati trasferiti su di un altro autobus che, sempre diretto a Siena, era partito da Grosseto alle ore 7, per proseguire il viaggio.

I rilievi sono tutto ora in corso da parte della Polizia Stradale. Intorno alle 12,20 odierne il traffico sulla strada è tornato regolare.