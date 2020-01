Il Comune di Orbetello tra i 100 Ambasciatori nazionali premiati in Senato

ROMA – Anche il Comune di Orbetello premiato tra i 100 Ambasciatori nazionali. La cerimonia ufficiale per la consegna del Premio 100 Ambasciatori nazionali si è svolta ieri, giovedì 16 Gennai, nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiana,

Organizzata dall’Associazione Liber, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice Rde, 100 Ambasciatori nazionali è dedicato a Comuni, aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare, cantieri navali, metalmeccanica, automotive, salute e benessere, tutela dell’ambiente, rispetto della legalità; enti locali ed imprese in prima linea che portano in Italia e all’estero la conoscenza del luogo d’origine e del suo stile iconico, industrie che investono sull’etica, sulla salute e la formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo sempre rivolto al progresso.

Ad aprire la serata con i ringraziamenti e i saluti istituzionali di rito, la presidente dell’associazione Liber che ha organizzato l’evento. A seguire l’editore Riccardo Dell’Anna, ideatore del progetto editoriale e del pregiato volume 100 Ambasciatori nazionali, di prossima uscita.

A condurre la serata, la giornalista Alda d’Eusanio, che ha intervistato i membri del Comitato d’onore, composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti enti e istituzioni nazionali. In sala, la platea composta dai 100 protagonisti e illustri ospiti tra le autorità.

Il Premio 100 Ambasciatori nazionali è stato conferito a:

per la Regione Abruzzo: Apicoltura Finocchio; Comune Di Corropoli; Comune Di Fara San Martino; Comune Di Fossacesia; Comune Di Sante Marie; Walter Tosto

per la Regione Basilicata: Comune Di Lavello

per la Regione Calabria: Comune Di Orsomarso; Comune Di Tropea

per la Regione Campania: Ca .Fi. Ma ; Cer Power; Cofren; Comune Di Calitri; Comune Di Foiano Di Val Fortore; Comune Di Massa Lubrense; Comune Di Pietravairano; Imb; Industry Ams; Istituto Tumori Pascale; Marisa Cuomo; Museo Archeologico di Napoli; Teatro San Carlo di Napoli

per la Regione Emilia-Romagna: Comune Di Coriano; Comune Di Terre Del Reno; Delicius Rizzoli; Lamborghini; Unieuro

per la Regione Friuli-Venezia Giulia: Fincantieri; Comune Di Montenars

per la Regione Lazio: Caseificio Porta Roma; CVRS – Clinica Veterinaria Roma Sud; Sartoria Gallo; Comune Di Anagni; Comune Di Bassiano; Comune Di Grotte Di Castro; Comune Di Vejano

per la Regione Liguria: Comune Di Stella; il Pesto Pra; Stara Glass

per la Regione Lombardia: Comune Di Castegnato; Comune Di Limone Sul Garda; Comune Di Sabbio Chiese; Comune Di Varzi; Esselunga; Linificio Canapificio Nazionale

per la Regione Marche: Comune Di Acquasanta Terme; Comune Di Castignano; Comune Di Monte Rinaldo; Doriano Marcucci; Garofoli

per la Regione Molise: Comune di Trivento

per la Regione Piemonte: Comune Di Fubine Monferrato; Comune Di Govone; Comune Di Ormea; Comune Di Piverone; Comune Di Viù; Cantina Dei Produttori Di Carema; Intesa San Paolo

per la Regione Puglia: Birra Raffo; Cantine Due Palme ; Comune Di Leverano; Comune Di Palagianello; Comune Di Peschici; Comune Di Racale; Comune Di San Donato Di Lecce; Comune Di Triggiano; Leo Shoes; Marmi Strada; Zanzar Sistem

per la Regione Sardegna: Comune Di Domus De Maria; Comune Di Escolca; Comune Di Sorradile; Nobento Spa

per la Regione Sicilia: Canapar; Comune Di Brolo; Comune Di Chiaramonte Gulfi; Comune Di Geraci Siculo; Comune Di Roccalumera; Comune Di Santo Stefano Di Camastra; Comune Di Tusa; Gangi Dante

per la Regione Toscana: Comune Di Montescudaio; Comune Di Orbetello; Alessandro Dari; Colle Delle 100 Bottiglie; Gelateria Dondoli; Settebello Conceria

per la Regione Trentino-Alto Adige: Comune Di Dobbiaco; Caffe’ Bontadi

per la Regione Umbria: Comune Di Monteleone D’Orvieto; Umbria Energy; Fertitecnica Colfiorito

per la Regione Valle d’Aosta: Comune Di Fénis; Comune Di Saint-Rhémy-En-Bosses

per la Regione Veneto: Bortolin Angelo Spumanti; Comune Di Bagnoli Di Sopra; Comune Di Foza; Comune Di Grumolo Delle Abbadesse; Distillerie Bonollo; Grand Hotel Savoia Cortina.

Il premio del Comune di Orbetello è stato ritirato dal senatore Roberto Berardi.

Comitato d’onore del Premio 100 Ambasciatori Nazionali

Presidente: Carlo Verdone | Attore e regista

Componenti:

Giovanni Mammone | Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

Diana Agosti | Capo Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Angelo Borrelli | Capo della Protezione Civile

Gaetano Brattoli | Capo di Gabinetto Fondazione ENASARCO

Elda Turco Bulgherini | Professore Ordinario di Diritto della Navigazione, Università Tor Vergata

Caterina Cittadino | Capo del Dipartimento del Turismo presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali

Tiziana Coccoluto | ViceCapo di Gabinetto del Ministero della Salute

Riccardo Cotarella | Presidente Nazionale ASSOENOLOGI

Vito Cozzoli | Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico

Stefania Cresti | Direttore Generale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Onofrio Cutaia | Direttore Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Stefano Cuzzilla | Presidente di FEDERMANAGER

Paolo D’Alessio | Direttore Generale dell’Istituto per il Credito Sportivo

Alda D’Eusanio | Giornalista e conduttrice televisiva

Luigi Francesco De Leverano | Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa

Angelo Del Favero | già Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità

Maria Bianca Farina | Presidente di ANIA|Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici e Presidente di Poste italiane

Maria Carmela Giarratano | Direttore Generale Ministero dell’Ambiente

Valeria Mangani | Presidente Associazione Universo Femminile

Franco Massi | Segretario Generale della Corte dei conti

Maria Maddalena Novelli | Direttore Generale del Ministero Istruzione Università e Ricerca

Emanuele Orsini | Presidente di FEDERLEGNO-ARREDO

Giovanni Pettorino | Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Italiane e Guardia Costiera

Gianluca Santilli | Presidente Osservatorio Bikeconomy

Roberto Sgalla | Coordinatore della Struttura di missione per la realizzazione di un polo centrale della sicurezza cibernetica del Ministero dell’Interno

Rossana Zambelli | Direttore Nazionale di Cia | confederazione italiana agricoltori