Gli Under 17 del Circolo Pattinatori pronti a rifarsi contro l’ultima Sarzana

GROSSETO – Voglia di tornare subito alla vittoria per il Circolo Pattinatori Cieloverde Under 17 dopo la sconfitta nel derby di Castiglione della Pescaia, nel confronto con il Sarzana A domenica alle 17 sulla pista amica di via Mercurio. Un impegno da non sottovalutare per i ragazzi di Marco Ciupi, feriti nell’orgoglio dopo il secondo ko stagionale. I biancorossi (nella foto di Mimmo Casaburi) hanno comunque quattro punti di vantaggio sul Castiglione, un tesoretto che può permettere di accedere alle finali nazionali. La classifica: As Viareggio 27; C.P. Grosseto 18; Hc Castiglione 14; Forte dei Marmi 12; Sarzana A 10; Follonica 4; Sarzana B 0.



Gli Under 15 sono attesi sabato alle 15 ad un impegnativo derby sul campo del Follonica B (secondo in classifica con 25 punti, due in meno del Follonica) dopo l’inattesa sconfitta interna contro il Siena. I giovanissimi Under 13, dopo aver brindato al primo successo della loro carriera contro il Prato, affrontano in via Mercurio domenica all 12,30 il Cgc Viareggio, formazione che ha appena due vittorie in più dei piccoli atleti di Pablo Saavedra.

Turno di riposo per il Circolo Pattinatori Alice nella seconda giornata del campionato di serie B, che ha in programma Siena-Castiglione (sabato alle 20,45) e Follonica A-Follonica B (domenica alle 18). Il quintetto di Alessandro Brizzi tornerà in posta domenica 26 gennaio per ospitare il Siena.