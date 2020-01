Gli Juniores del Follonica Gavorrano contro la quinta Querceta, per gli Allievi l’imbattuto Paganico

FOLLONICA – Sfide interessanti per le categorie più alte di età delle rose giovanili del Follonica Gavorrano. Rivitalizzata dal successo casalingo contro il Tuttocuoio, la formazione Juniores nazionali è di scena domani sabato sul campo di Massarosa per confrontarsi (calcio d’inizio alle 14,30) contro il Real Forte Querceta. Una gara impegnativa, contro un avversario che occupa attualmente la quinta posizione a soli tre punti dal secondo posto, ma che all’andata, al Nicoletti, è stato battuto dai ragazzi di Giulio Biagetti per 2-1, con gol di Righini nel primo tempo e di Barlettai nel secondo. «La vittoria contro il Tuttocuoio – sottolinea mister Biagetti – ha dato una scossa ai ragazzi, che in settimana si sono allenati bene per continuarare a dare continuità ai loro risultati positivi».

Alla lunga lista di infortunati si è purtroppo aggiunto Mordini, che sabato scorso s’è infortunato al collaterale del ginocchio. Contro i versiliesi rientra Avenoso, mentre rimane ancora fuori Giustarini, che è comunque sulla via della completa guarigione. Tra i convocati ci sono anche il difensore Farini, che ha aperto le marcature sabato scorso, e il centrocampista Cordovani.

Il programma della 16ª giornata: Fezzanese-San Donato Tavarnelle, Lucchese-Ghivizzano, Ponsacco-Grosseto, Real Forte Querceta-Follonica Gavorrano, Sangiovannese-Aglianese, Seravezza-Pontedera, Tuttocuoio-Aquila Montevarchi.

La classifica: Sangiovannese 34 punti; Aquila Montevarchi 28; Fezzanese, GhiviBorgo 25; Real Forte Querceta 24; San Donato Tavarnelle 23; Aglianese 20; Follonica Gavorrano, Ponsacco 17; Us Grosseto 15; Seravezza 14; Lucchese 12; Tuttocuoio 1.

La formazione Allievi provinciali 2003 del Follonica Gavorrano (nella foto) riprende la caccia all’imbattuto Paganico, affrontando domenica alle 10,30, allo stadio Nicoletti di via Sanzio, il Massa Valpiana. I ragazzi di Marco Cacitti, dopo lo stop forzato per la rinuncia dell’Orbetello, puntano all’ottava vittoria stagionale (nel ruolino ci sono anche due pareggi e una sconfitta), per continuare a sperare nell’aggancio alla capolista, che ha sette punti di vantaggio, e per sopravanzare l’Argentario, che ha 23 punti come i biancorossoblù. Il Massa Valpiana è reduce da una sconfitta (5-3) contro il Braccagni.

Gli Allievi 2004 sfidano sabato alle 17,15 la Nuova Grosseto sul sintetico di via Australia. In trasferta anche le due formazioni Giovanissimi. I provinciali 2005 giocano sabato a Rispescia contro il Roselle, gli Interprovinciali 2006 domenica mattina si esibiranno a Livorno contro l’Ardenza.