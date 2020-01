Giovanili della Gea: le Under 16 ospitano il Massa, gli Under 18 alle prese con la Mens Sana

GROSSETO – Sono tre le formazioni giovanili della Gea Basketball che scenderanno in campo nel fine settimana e all’inizio della prossima. Le Under 16 di Andrea Ciolfi, dopo la bella vittoria sul campo della Pallacanestro Massa, ricevono sabato alle 15,45 la visita del Pistoia Basket Junior. Il coach biancorosso potrà schierare la migliore formazione, considerando che la Coppa Toscana Under 14 silver prenderà il via sabato 25, con la trasferta sul campo del B.F. Livorno.



Gli Under 13 di Lorenzo Morgia ospitano domenica alle 15,30 il Caponi Calcinaia. La Sposta-Menti Under 18 gold, guidata da Pablo Crudeli, tornerà in campo martedì sera alle 21 per misurarsi con la Mens Sana Academy Siena.