Esordio in serie B contro il Siena per l’Hc Castiglione, in campo anche le giovanili

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È un Castiglione più che incerottato quello che domani sabato sera a Siena affronterà la squadra locale per l’esordio nel campionato di serie B. Ai lungodegenti Astorino, il portierone rischia di saltare tutta la stagione purtroppo, e Lorenzo Biancucci, che sarà della partita (sta scendendo in campo regolarmente anche con la under19) ma molto limitato dal dolore ai polsi che lo perseguita ormai da tempo, si è aggiunto anche il capitano Montauti, in dubbio per un virus gastrointestinale dell’ultima ora.



Dopo un entusiasmante girone di Coppa Italia, durante il quale la pista senese fu espugnata con il risultato di 9-7, concluso al primo posto a pari merito con Follonica, i biancocelesti saranno forse costretti a rivedere le proprie ambizioni a causa delle situazioni contingenti. Su questo punto è stato chiarissimo il mister Biancucci in settimana, che ha ricordato come per questo primo anno di ritorno alla senior l’obiettivo non era certo quello di vincere il campionato ma di ricompattare l’ambiente e far crescere e maturare questo gruppo di ragazzi, soprattutto i castiglionesi. Certo che l’appetito viene mangiando, e i terribili sedicenni biancocelesti avevano fatto mangiare davvero bene i propri tifosi nella prima parte della stagione, e sicuramente, conoscendoli, daranno l’anima per ripetere i risultati precedenti. In porta toccherà al quindicenne Donnini, che in settimana ha incassato la piena fiducia del proprio allenatore e in campo Castiglione troverà gli ex dei tempi della A2 Achilli, Borracelli, Nerozzi e Sassetti, che certamente avranno la voglia di riscattare la doppia sconfitta del girone di Coppa Italia.



Per le giovanili nel week end la Under 13 di Brunelli affronta in casa il Forte dei Marmi, una delle potenze del torneo, in un incontro che sulla carta appare proibitivo, mentre l’Under 17 di Biancucci, chiamata a dare continuità dopo la splendida vittoria di domenica scorsa contro Grosseto, sarà impegnata a Follonica in un derby che si preannuncia incertissimo.

Questi i convocati delle tre squadre. SerieB: Donnini, Montauti, Perfetti L., Cabiddu, Biancucci, Perfetti E., Guarguaglini, Maldini, Biasetti.

Under 13: Shareef, Ren, Donnini, Mugnai, Palushi, Malvezzi, Fregonese.

Under 17: Donnini, Magliozzi, Mantovani L., Santoni, Mantovani M., Perfetti E., Guarguaglini.