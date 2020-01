FOLLONICA

Cna incontra le imprese di Follonica per parlare della Tari

Venerdì 24 gennaio, alle 21, nella sede di via Aurelia Vecchia, per illustrare le modalità per ottenere la riduzione della tariffa prevista per chi smaltisce con soggetti terzi i rifiuti speciali.

Annarita Bramerini

FOLLONICA – La Cna incontra le imprese di Follonica per parlare della tassa sui rifiuti. E’ in programma venerdì 24 gennaio, alle 21, nella sede di Aurelia Vecchia, strada provinciale 152, l’incontro promosso dall’associazione grossetana degli artigiani con le imprese della città del Golfo. “Nei giorni scorsi sono arrivati gli avvisi di pagamento della Tari, emesse dal Comune di Follonica, a partire dell’anno 2014, anche alle imprese che effettuano parte dello smaltimento dei rifiuti speciali servendosi di aziende dedicate”, spiega il direttore Anna Rita Bramerini. “I regolamenti comunali, come quello di Follonica, prevedono la riduzione della tariffa, dopo aver dimostrato, però, di aver correttamente smaltito alcuni tipi di rifiuti con soggetti terzi”. “Ci siamo quindi confrontati – aggiunge il direttore Bramerini – con il Comune di Follonica per venire incontro alle esigenze delle imprese che non hanno presentato la comunicazione nei termini previsti dal regolamento, che sono fissati per il 30 giugno di ogni anno e, per evitare contenziosi o il pagamento di cifre importanti abbiamo avuto dal Comune tutti i chiarimenti necessari, che illustreremo venerdì”. All’incontro, quindi, saranno illustrate la modalità di presentazione della documentazione richiesta, i tempi da rispettare e tutti gli altri dettagli utili. “Cna – conclude Bramerini – sarà ovviamente a disposizione delle imprese per aiutarle nella produzione della documentazione richiesta”. Intanto, chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo a Marcello Camarri: chiamando il numero 0564 471224 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.