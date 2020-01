CIVITELLA PAGANICO – Claudia Peruzzi è il nuovo comandante della polizia municipale di Civitella Paganico. Originaria della Maremma, 40 anni, è stata in servizio 7 anni alla polizia municipale di Grosseto e, successivamente, 3 anni in quella di Campi Bisenzio (Fi). Assunta dal Comune di Civitella Paganico a tempo indeterminato, è entrata in servizio dal 30 dicembre 2019.

Il nuovo comandante ha già individuato alcune priorità del nuovo servizio tra cui: «il potenziamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei cittadini e il contrasto all’abbandono dei rifiuti. Cercheremo inoltre – aggiunge – di avvicinare la polizia municipale alla cittadinanza con il servizio di prossimità e gli sportelli presenti nelle sedi comunali di Civitella Marittima e Paganico. In cantiere anche un progetto di educazione stradale nelle scuole».

Il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi, e l’amministrazione comunale rivolgono al comandante Claudia Peruzzi i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della comunità.