Alti e bassi per gli Under 18 del Follonica Basket, Under 13 strapazzati dal Volterra

FOLLONICA – Periodo di prestazioni discontinue con risultati diversi nelle ultime due gare per gli Under 18 del Follonica Basket che prima sbancano Arcidosso 60-58 poi cadono in casa nel recupero contro il Rosignano 54-56. Parte bene il girone di ritorno con la vittoria sul campo amiatino per la squadra di Vichi e Pietrafesa che parte con il quintetto Petri, Bartolozzi, Bianchi, Vichi e Bagnoli; buoni i primi minuti con un primo parziale di 8-3, poi si sveglia anche l’Arcidosso che mette in difficoltà il quintetto azzurro che sbaglia molto sia in attacco che in difesa: 15-14 il primo quarto. Nel secondo le rotazioni più frequenti consentono ad entrambe le panchine di alzare il ritmo e i punteggi con il Follonica che sposta il punteggio dalla propria parte andando al riposo avanti 34-32.



Il rientro in campo vede 2 squadre completamente diverse, con molti più contatti e con la fatica che si fa sentire e con il canestro che diventa sempre più piccolo in particolare per gli azzurri che trovano soltanto 2 canestri dalla media e un libero e riescono a limitare i danni, ma i locali si presentano sulla linea di partenza dell’ultimo quarto avanti 41-39 finché l’Arcidosso sembra portarsi a casa la gara con 2 triple che lo spingono fino al +6 del 56-50. Vichi allunga la difesa e alcune palle recuperate portano a dei canestri in contropiede . A 30’’ dal termine Arcidosso gira la palla cercando il tiro al termine dei 24’’ che non va a buon fine e punto decisivo di Petri quasi allo scadere: 60-58, per una vittoria ottenuta con caparbietà su un campo difficile.

Follonica: Petri 15, Bartolozzi, 5,Bianchi 22, Marchi, Presenti, Vichi 5, Ranieri 2, Bagnoli 8, Fusco 3, Cornacchini, Biagetti. All. Vichi Vice Pietrafesa.



Non va altrettanto bene il recupero della quinta di andata contro il Rosignano che al termine di una partita giocata non al meglio dai ragazzi di Vichi e Pietrafesa ha visto gli ospiti vincere meritatamente. Inizio equilibrato con gli azzurri che trovano alcuni buoni canestri di Bianchi e Petri ma in difesa si soffre il talento di Murtas che mette a segno 9 dei 19 punti con il quale il Rosignano fa capire che la serata per i padroni di casa sarà complicata tanto che il primo quarto vede gli ospiti avanti 19-13.

Nel secondo quarto la difesa azzurra su Murtas da i suoi frutti limitandolo ma in attacco vengono sprecate molte occasioni e molti liberi che non consentono il riaggancio a metà gara con il Rosignano ancora avanti 30-28, poi i labronici allargano il punteggio sul 43-39 continuando anche nell’ultimo parziale dove si portano sul 50-39. Reazione dei maremmani fino al 52-54. Canestro di Bianchi a 5’’ dalla fine per il 54-56, nuovo fallo azzurro ma errori sui tiri liberi del Rosignano, con la orsa disperata e il tiro di Bianchi che prova ad agganciare senza buon esito gli ospiti, che invece esultano.



Una grande occasione sprecata che deve portare i ragazzi di Vichi a valutare bene gli errori commessi per non sciupare il buon campionato sin qui disputato. L’occasione si presenterà domenica 19 gennaio alle ore 11 al Palagolfo contro l’US Livorno.

Follonica: Petri 13, Bartolozzi 2, Bianchi 11, Bifolco, Marchi 2, Contrino, Presenti, Vichi 11, Ranieri 4, Bagnoli 5, Fusco 6, Cornacchini. All. Vichi Vice Pietrafesa

Altri risultati: US-Invictus 61-64, Piombino-Pielle 75-44, Fides-Orbetello 84-26, Argentario-Rosignano 80-47

Prossimo turno: Follonica-US Livorno, Invictus Li-Fides Li, Rosignano-Piombino, Orbetello-Argentario

Classifica: Argentario 20, Piombino 18, Follonica 12, US Li 10, Fides Li- Pielle Li- Invictus Li e Arcidosso 8, Rosignano 6, Orbetello 0.

Brutta sconfitta per 71-38 degli Under 13 follonichesi contro il Volterra. In salita la prima parte del match, catastrofica la seconda. Obbligo di reazione nel prossimo impegno di domenica 19 gennaio alle ore 18 al Palagolfo contro l’Orbetello.

Altra partita di giornata: Orbetello-Invictus Livorno 32-27. Riposava San Vincenzo

Prossimo turno Follonica-Orbetello e San Vincenzo-Invictus Livorno riposa Volterra

Classifica: San Vincenzo 6, Volterra e Orbetello 4, Follonica 2, Invictus Livorno 0

Follonica: Ruffinato, Dell’Anna, Ciaffarafà, Tosi, Mendozza, Signorini (cap), Anselmi, Martini, Battaglini, Pucci All. Porciani.

Impegni anche per i gruppi del minibasket follonichese. Gli Scoiattoli di Walter Giovani hanno affrontato il Basket Costa d’Argento Orbetello che ha evidenziato una maggiore fisicità tra i loro bambini rispetto agli azzurrini che comunque hanno dato il massimo delle loro possibilità vincendo uno dei 6 parziali di gioco e pareggiandone un altro con gli ospiti che si sono meritatamente imposti negli altri quattro. La Biancorossa Grosseto rivale degli Aquilotti azzurri per un confronto poco equilibrato, con gli ospiti che si sono aggiudicati tutti e 6 parziali. I bambini e le bambine azzurre sono quasi tutti del 2010 mentre gli avversari che incontrano in questo campionato sono del 2009, pertanto ogni partita presenta questa difficoltà.

Le due squadre torneranno in campo domenica 19 con gli Scoiattoli 2011-12 a Grosseto contro la Biancorossa 2011 al palazzetto di Via Austria e gli Aquilotti saranno a giocare la loro partita a Porto Santo Stefano alle ore 16.30.