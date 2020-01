“Un amore di museo”: al via il contest che regala una cena di San Valentino a regola d’arte

GROSSETO – Una romantica cena per due a San Valentino, servita tra i capolavori nella Chiesa dei Bigi. È l’esclusivo regalo per i vincitori del contest “Un amore di museo” promosso dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura e Collettivo Clan in collaborazione con il team di Instagramers Maremma, dedicato al nuovo Museo collezione Gianfranco Luzzetti, alla sua preziosa collezione di opere d’arte e a tutto ciò che racconta l’amore.

Come partecipare? Visitare il museo, scattare una foto o realizzare un video alle opere o ai loro dettagli, raffigurando secondo la propria visione ciò che rappresenta l’amore.

È possibile inoltre fare selfie, anche di gruppo, includendo così la propria immagine o quella di altre persone.

Una volta realizzata la fotografia o il video, occorre pubblicare il materiale sul proprio profilo Instagram, ricordandosi di utilizzare gli hashtag #museoluzzetti e #unamoredimuseo2020.

È possibile partecipare, con materiale inedito, senza alcun limite di foto o video, fino al 10 febbraio.

Il vincitore, selezionato dallo staff del Polo culturale Le Clarisse e dal team di Instagramers Maremma come autore della foto o del video più creativi, sarà quindi premiato venerdì 14 febbraio, la sera di San Valentino, con una romantica ed esclusiva cena per due persone servita tra i capolavori d’arte della Chiesa dei Bigi.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com o contattare il Polo culturale Le Clarisse al numero 0564 488067.