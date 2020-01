“Quante storie vuoi”: l’autore romano Valerio Marra ospite di Tv9

GROSSETO – Alle 21.15 di domani torna su Tv9 Quante storie vuoi. L’ospite sul set di Palazzo Centurioni è l’autore romano Valerio Marra.

Laureato in Scienze per l’investigazione e la sicurezza all’Università di Perugia, autore di commedie teatrali, di racconti brevi e poesie. ha scritto molti romanzi di genere giallo, thriller e spy story, tra i quali: Le scottanti verità; L’eco del peccato e Anima bianca, sulle indagini del commissario Festa. Per Newton Compton, di recente pubblicazione è il suo La donna del lago, nuova edizione del romanzo “Il volto del Male” pubblicato nel 2016 per Alter Ego edizioni.