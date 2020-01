Pedone investito mentre attraversa la strada: è il secondo in poche ore in città

GROSSETO – Un uomo di 63 anni è stato investito questa mattina, poco dopo le 9, mentre attraversava la strada. Si tratta del secondo investimento in città in poche ore, dopo quello di ieri pomeriggio a Barbanella.

L’incidente è avvenuto in piazza Volturno, a Grosseto, alle 9.10 di stamani. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti, e in seguito trasferito alle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso.

Il pedone investito ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.