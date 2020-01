Palmieri: «Serve un posto per le associazioni». Via alla raccolta firme

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Massimiliano Palmieri propone una raccolta firme «Credo fortemente che Castiglione della Pescaia debba avere strutture in linea al proprio stile culturale, data la presenza di varie associazioni sul territorio che necessitano di luoghi preposti» afferma il consigliere comunale di Forza Italia.

«Necessità ancor più stringente per quelle apprezzate anche aldilà delle mura locali. Serve un posto per socializzare e presentare eventi, per ospitare manifestazioni di intrattenimento, dibattiti pubblici e convegni, che possa altresì adempiere alle diverse tipologie di bisogni. Inoltre, abbiamo scuole di canto e cori, ormai rinomati, che devono ancora esibirsi in strutture non propriamente predisposte all’esercizio della musica, dotate di scarsa acustica e di capienza limitata».

«Questo pensiero non è solamente personale, ma soprattutto dei cittadini, in quanto sono stati loro ad avanzare la richiesta – precisa Palmieri -. Ribadendo la mancanza di una struttura adibita a scopi culturali e sociali, annuncio che nei prossimi giorni valuteremo la fattibilità dell’opera e partiremo con la raccolta firme per constatare la volontà delle persone».