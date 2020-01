Mille euro per il Meeting Città di Grosseto: così il Comune promuove lo sport

GROSSETO – L’amministrazione comunale ha assegnato un contributo pari a mille euro per sostenere S.S.D. Nuoto Grosseto nell’organizzazione della 35esima edizione del “Meeting Città di Grosseto – Memorial Fabiano Zuppardo”.

“Siamo lieti di contribuire con un sostegno finanziario all’organizzazione del Meeting Città di Grosseto, un appassionante evento sportivo che da anni anima il cuore agonistico della città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi -. E’ nostro compito sostenere questo tipo di iniziative di promozione sportiva e sociale: come amministrazione crediamo fermamente nell’attività sportiva come servizio pubblico, con ricadute positive sia per la comunità cittadina che per tutti i settori produttivi come quello turistico ed economico”.

L’evento si terrà a Grosseto il 18 e 19 gennaio nella piscina comunale di via lago di Varano. Vedrà la presenza di 15 società sportive provenienti da tutta Italia e più di 350 atleti che si sfideranno in due giorni di intensa ed appassionante attività agonistica.